產險公會和產險業者正積極研商適合旅遊泡泡的旅行平安險，產險業者表示，旅遊泡泡的旅行平安險保障，比一般旅平險多了醫療專機救助，5日保費落在2,500～3,000元間，預計4月1日推出，但初期無法網路投保。

各產險業者18日表示，適合旅遊泡泡的旅平險，是全新的態樣，和一般旅行平安險最大不同之處是在是因應新冠疫情，所以會加強醫療保障、急難救助以及醫療專機救助等，因此，保費一定會較高，費率還在精算當中，但初估5天費用約在2,500～3,000元左右，未來原則上應可以網路投保，但要網路投保需要一點時間，因此，在開賣初期尚無法透過網路投保。

各產險均表示，都配合政府與主管機關的政策，於第一時間提供專屬保障。富邦產、國泰產、新光產、旺旺產、南山產及明台產等均表示，將配合政策與主管機關推出「旅行泡泡綜合保險」，該險種主要承保項目包含旅行平安保險、傷害醫療保險、海外突發疾病健康保險及海外緊急救援費用保險，提供國人出國遊玩期間的保障。

國泰產也指出，若感染新冠肺炎在海外就醫時，即能申請海外突發疾病醫療保險或醫療專機轉送回台，讓民眾可於前往帛琉前完成投保，放心出門快樂遊玩。

在產險公會訂出公版的「旅行泡泡綜合保險」之後，部份產險業者也同步研擬較多樣的「旅行泡泡綜合保險」未來可提供民眾更多的選擇。

(工商 )