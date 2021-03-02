愛心筆集團再現北車 假換錢真強銷

北市中正一警方去年底一再接獲民眾舉報，指在台北火車站周遭，又出現愛心筆集團強賣零錢包，犯嫌這次手法還有翻新，會先假裝跟民眾換零錢，藉機查看財力狀況，若對方回說只有千元大鈔時，就會開始不斷糾纏、強賣，警方經連月追查，日前直接前往28歲黃嫌主嫌據點搜索，查出他5個月來至少獲利30萬，全案依詐欺罪送辦。

警方指出，民眾2020年7月至11月期間陸續報案，指經過台北火車站時，遭遇愛心筆集團騷擾，對方一開始還會先說要換錢，等看到民眾有千元大鈔時，就開始不斷跟隨，說要成立動漫工作室，希望可以支持他們的夢想，以此強賣零錢包，讓受害的民眾抱怨連連。

中正一警方組成專案追查，鎖定28歲黃姓男子，他透過網路找來20多歲的年輕人，再以成本20多元的零錢包，提供話術交給手下，讓他們在北車周遭找人強賣，1個包轉賣別人300元，暴利驚人，黃嫌甚至在臉書貼上自己手捧數10萬的炫富照片，相當招搖。

警方日前前往黃嫌新北市板橋區據點搜索，當場逮捕黃在內的5嫌，查扣零錢包等證物，黃嫌否認犯案，表示自己就是賣東西做生意，是客人自願掏腰包，警訊後被依詐欺罪送辦。

(中時 )