連勝文臉書發文。(摘自連勝文臉書)

國民黨智庫副董事長連勝文今早在臉書發文，提醒「無法取得足夠的有效疫苗，是嚴重的問題」，台灣取得疫苗已落後世界主要國家及競爭者，越晚打疫苗，就越難開放邊境，絕對會嚴重衝擊台灣相關產業及大量就業人口。疫苗政策錯誤，台灣不到一年，從「Taiwan can help」變「Taiwan needs help」，難道沒人需要負責？在野黨看到執政黨政策錯誤，本就該監督，但曾有黨內同志說不要逆時鐘，但憂讒畏譏，怕被網軍霸凌，乾脆加入民進黨不就得了？

連勝文說，他曾提出疑問，打了大陸疫苗的外國人或海外台灣人若來台灣，政府是否承認該疫苗效力？結果遭綠營名嘴、側翼、網軍圍攻，引述不實訊息，說他想賣大陸疫苗，最後證明是假新聞！越南台商朋友告訴他，越南也開始生產本土疫苗，因成本考量，大部分越南人未來大概都會用越南本土疫苗，請問打這些疫苗的越南移工，我們是否會承認效力？而台灣本土疫苗是否能獲國外，尤其世界組織或台灣主要經貿旅遊國家承認其效力？至今沒有官員可回答。

他說，台灣現在無法在中短期之內，取得大量有效、獲世界各國承認效力的外國疫苗！陳時中也沒說錯，不論大陸或越南疫苗，台灣所獲得資訊太少，所以現在無法判斷是否有效。但如果對方根本不理你，也不提供台灣相關資訊或研究，是否台灣永遠都無法針對相關疫苗效力，做出科學判斷？或只能以意識形態決定邊境防疫政策？

他提醒，看起來勢在必行的疫苗護照，將是國際民航組織及許多主要國家是否開放邊境的重要根據，但台灣對此似乎毫無對策，因為我們根本無法判斷別的國家的疫苗是否有效，也不知道別的國家會否接受台灣本土疫苗的效力。

連勝文也說，去年陳時中與民進黨大官，意氣風發宣揚台灣防疫「傳奇」，不僅全島巡迴表演，更用大筆國家資源內外宣傳，不停強調，歐美先進國家都需要台灣口罩救援！但是口罩易做、疫苗難產，結果不到一年，我們就從「Taiwan can help」變成「Taiwan needs help」，這種落差難道沒有人需要負責？

他說，不管政府現在花多少錢，如何透過特定媒體歌功頌德，但在疫苗這點，台灣的確落後世界主要國家及競爭者！而越晚打疫苗，就越難開放邊境，絕對會嚴重衝擊台灣相關產業，及大量就業人口！

連勝文說，他要特別提出來的，作為在野黨，看到執政黨錯誤的政策，本就該監督，或提出其他可行方案！台灣無法取得足夠的有效疫苗，是嚴重的問題，每個台灣人都會受影響，這不是一個我們會拿來冷嘲熱諷的議題，反而是我們應該嚴肅面對的挑戰！

他「爆料」說，有一點讓他快昏倒的，去年暑假我第一次在黨內相關會議提出，能否取得疫苗，將影響台灣邊境解封時程並衝擊經濟，國民黨應全力監督相關議題時，卻有本黨同志說「我們不要逆時鐘！」若有關公共衛生事項，例如戴口罩、勤洗手、保持社交距離等等，是作為一個國民所應有的公德心，不管誰執政，大家都應遵守這些規範；但作為在野黨，若不就政府錯誤的政策提出批判，真的太對不起支持者。

連勝文說，執政黨透過豢養的媒體、鷹犬與網軍，的確成功帶了風向，也美化民進黨的種種失策，但國民黨的任務就是應據理力爭，大聲告訴民眾發生什麼事！若在野黨憂讒畏譏，怕被媒體罵、怕被名嘴修理，或怕被網軍霸凌，乾脆直接加入民進黨不就得了？

他說，民進黨的問題是一開始以為只要封鎖邊境，台灣就能安然度過病毒衝擊，所以沉迷於防疫上半場的短暫成功，並將政府有限的資源大量用在為己宣傳！而官員了解主子們的心態後，更不可能積極就下半場的疫苗布局，做出任何即時反應及有效政策，這就是台灣現今困境的來由。

連勝文指出，他不是公衛專家，很多有關疫苗的概念，都是靠閱讀國內外報導或請教本土專家，了解相關議題。若連他都不怕被修理，也希望國民黨具有相關專業及監督能力者，能就此重要議題持續有效監督，確保台灣民眾權益。

(中時 )