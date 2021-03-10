俄羅斯通訊監督機構(Roskomnadzor)星期三表示，將透過放慢下載速度來限制推特(Twitter)的使用率，原因是社交媒體平台散布有害於國家安全的內容，但管理單位屢屢未能及時刪除。

路透社報導，其實俄羅斯針對的是已被關押的政治評論家阿列克西·納瓦尼（Alexei Navalny）的盟友們，他們繼續透過推特在聲援納瓦尼，也持續批評俄國時政。對此通訊監督機構威脅要完全封鎖推特，並且說截至星期三，已有3,000多篇帖文有非法內容。

監管機構在其網站上的聲明表示：「降低推特網速會用於100％的移動設備(比如手機)，和50％的非移動設備(桌上電腦)。如果（推特）繼續無視俄國法律，將繼續按照本國法規執法。」

對於俄國政府的做法，推特沒有做出回應。

俄國的網路控制法是在去年12月制定，下議院支持對「未能及時刪除違禁內容的網路平台，處以高額罰款」，如果這些網路平台「歧視俄羅斯」，也將受到限制。

(中時新聞網)