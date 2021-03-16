法國媒體報導，中國駐法大使盧沙野致函法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard），要求他取消今年夏天的國會訪台團。據悉李察對此相當不滿，稱將給予清楚回覆。

法國網路媒體「字母A」（La Lettre A）報導，盧沙野透過參院網站得知，友台小組正在籌備今夏的國會訪台團，此行目的是考察台灣各項抗疫措施。他於2月18日發信給法國執政黨共和前進黨（La Republique en Marche）參議員李察，稱他「譴責這趟行程，因為這將威脅北京與台北之間的現狀」。

盧沙野提醒李察，「世界上只有一個中國，而台灣是中國不可分割的一部份」，訪台團不僅將「破壞」這個原則，更會「向台獨勢力送出錯誤訊息」。盧沙野還要求李察，未來應避免「與台灣當局進行任何形式的官方接觸」。

據報導，李察曾於1997年至2002年間出任法國國防部長。此外，法國策略研究基金會（FRS）研究員邦達茲（Antoine Bondaz）也在推特上評論此事，稱這封信是「中國對我們民主制度的干預，令人無法接受。我們的參議員有自由和他們認為適當的任何人見面，北京不得對我國民選官員指手畫腳，他們的外交官更是如此」。

(中時 )