疫情趨緩，在婦幼節前夕，為了要慰勞這一年來員警的辛勞，桃園市蘆竹警分局與金格食品公司規畫參訪，鼓勵員警邀請女性親友與家中幼兒，一同前往蘆竹區大竹北路上的「卡司.蒂菈樂園」觀光工廠，體驗一下手做「COW過來」牛年創意餅乾的樂趣。

不少員警攜家帶眷，一行人除了先參觀工廠內產品生產線，了解各式糕點的製作流程外，也進入了DIY教室，發揮創意，體驗親手製作餅乾的樂趣。現場親子同歡氣氛熱絡溫馨，小孩大人玩成一片，還有小朋友穿著迷你警察制服，看到了臂章上的警徽，還差點讓人誤以為是警察登門查察食品安全。主辦單位也很貼心的為每位員警準備了一條「長崎蛋糕」，包裝盒上還附有一張卡片，讓他們可以親手寫下對女性親友的感恩詞句，再於婦女節當天贈予對方。

疫情趨緩，蘆竹分局也希望同仁能多多參與健康休閒活動，好舒緩工作壓力。畢竟有健康良好的心智與體魄，才能有效維護治安與交通。

(中時 )