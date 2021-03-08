台股近一周呈現拉回態勢，主要美國科技股那斯達克（Nasdaq）指數相對弱勢，3/4已經跌破13000點整數關卡，且月線正式下彎，代表科技股可能要先至整理一個月。這剛好也反映在台北股市上，台積電始終無法越過679元的高點，畢竟美國公債殖利率升到1.6%時，台積電的殖利率也就不再吸引人；而聯電近期也從59.4元高檔回檔，跌幅也有17%，據傳拜登可能對於中芯成熟製程部分做解禁，此舉會影響到聯電的轉單，所以晶圓雙雄在近期表現並不理想，也造成大盤指數萬六失守。

就目前技術面來看，台股已經跌破月線，也就是近1個月買股票（特別是電子股）的幾乎都套牢，所以預計盤勢也必須進行整理，當然最理想的就是在月線附近做以盤代跌的動作，萬一美股持續弱勢，加權指數就有可能回測2/2跳空缺口15429點，最近傳產股（塑化、鋼鐵、造紙等）相對於大盤強勢，主要是國際原物料報價紛紛創下波段新高，塑化、鋼鐵、造紙等線型都在月線之上，遠比大盤和電子股強，所以也許在未來幾周盤勢整理或拉回過程當中，傳產股也許是不錯的選擇。

當然有人會問是否有拉傳產出電子的情形？筆者認為是不至於，畢竟以台灣或是美國經濟基本面而言，拉回反而是布局的理想時機，只是中間過程會比較需要花時間化解，尤其台幣依然呈現強勢，資金也必須找到出口，在電子股漲高回檔過程中，資金自然會轉戰風險比較小的傳產族群身上。

本周從傳產族群挑選幾檔低風險個股分享給投資朋友。

近期上海長纖木漿報價2個月飆漲48%，因此也造成工業用紙報價漲勢確立，工紙大廠榮成（1909）受惠春節前工紙需求暢旺，利差擴大帶動，1月稅前每股盈餘0.24元，創近34月高點。華紙（1905）去年Q4已經轉虧為盈，今年1月營收17.75億元，年增30.66％。在宅經濟活絡、產業復甦下，市場需求提升、供應吃緊，華紙Q1有機會延續2020年第四季獲利局面。

最近半年鋼價也開始大幅上漲，中鋼（2002）、中鴻（2014）均可望受惠，中鋼看上半年鋼市景氣樂觀，有利第二季獲利維持高檔，加上去年上半年基期低，今年上半年兩家公司營運將比去年呈現大幅成長。

塑化股部分可留意去年獲利大幅成長個股，如台達化（1309） ABS報價強勢蓄揚漲，去年Q3EPS衝高至1.91元，創近年新高。另外SM報價來到1104美元，農曆年期間大漲9%，且近期有德州石化停產效應，國喬（1312）去年Q3EPS1.56元，Q4到今年Q1獲利有機會再往上提升。

(中時新聞網)