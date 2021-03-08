兆勁(2444)2月合併營收達1.06億元，由於適逢農曆春節工作天數少，加上目前網通產業上游原料供應吃緊加劇，影響2月整體營收表現較去年同期減少25.73％，也較1月減少32.4%；累計110年1至2月合併營收為2.63億元，較去年同期減少7.93%。

兆勁表示，集團近年持續深化既有網通事業營運規模穩步擴增，透過網通產品多元性、提高研發技術門檻、以及優化生產效率等重要策略執行，在遠距需求、5G技術普及化商機催化下，成功取得新客戶網通產品代工訂單及拓展新市場契機，並已於去年下半年起逐步放量推升網通事業平均單月營收皆站穩破億水準，雖今年2月因工作天數少、上游缺料使得出貨遞延，但持續受惠歐美地區客戶訂單需求暢旺，2月網通事業銷售仍較去年同期成長22.58％，凸顯集團重要策略執行效益逐步展現於整體營運表現。

兆勁進一步表示，目前整體網通產業仍持續面臨缺料、匯率價格波動之挑戰，尤其上游缺料情況相當吃緊，觀察許多原廠於三月已重新報價及排單，憑藉兆勁網通事業長年與歐、美、日系大廠建立長期合作關係，提供客戶高品質與合理成本的代工代料服務，在原物料、匯率價格波動影響除可適當反應給客戶進行產品調漲，且集團亦同步透過與供應商長年良好合作，尋找合理價格之原物料採購，建立其他零件供應廠商，並經過客戶同意之後進行採購，有助於中和市場價格影響並創造整體營運正面之挹注。

展望2021年第一季，兆勁表示，由於全球疫情致使歐洲各國陸續採取封城措施因應，將有機會推升居家辦公、遠距教學需求持續高漲，隨著全球加速發展5G、物聯網及雲端應用等技術普及化，兆勁不僅網通事業訂單需求保持暢旺，有望推升全年營運。

(時報資訊)