美股強彈，台積電（ADR）勁揚4.51%；台積電(2330)繼上周五收高守住600元關卡後，今日開高8元為608元，盤中漲點略縮減，在605元附近盤整。

台積電上周五開盤摜破600元關卡，最低584元，創下逾一個多月來新低，但盤中回到平盤以上，收在平盤601元。今日隨著台積電（ADR）反彈，股價持續守穩600元關卡。

台積電美國存託憑證（ADR）漲5.21美元，收盤115.59美元，換算每股約為台幣683.15元。上周四個交易日外資天天賣超台積電股票，外資已連五個交易日賣超台積電共計127102張。

台積電將於10日公布2月營收，因春節工作天數少，預估單月營收比1月的高檔下滑，但第1季營收仍將再創新高。台積電1月營收新台幣1267.49億元，月增8%，年增22.2%，為單月營收歷史次高。台積電預估，高效能運算需求強勁，加上車用市場復甦，第1季營收約127億至130億美元，以中間值128.5億美元計，將季增約1.3%。

美國科技股近兩周震盪，受到美國公債殖利率急遽攀升，引發市場資金流出股市疑慮，重創美國科技股，美國公債殖利率變化將牽動資金流向，台積電近期遭到外資於台股賣超。

基本面方面，台積公司展望持續樂觀。台積電製程技術領先、晶圓代工龍頭地位穩固，今年營運持續成長可期。台積電受惠產能吃緊，第1季營收將再創新高紀錄，全年營收也預估將成長15%並再創年度最佳表現。

(時報資訊)