由於美國參議院上周六通過拜登總統提出的疫情紓困方案，加上美元走貶，促使黃金作為對抗通膨資產的需求浮現，帶動8日（周一）金價自9個月低點反彈。

黃金現貨價上揚0.7％至每盎司1,712.46美元，期貨價亦攀升0.7％至每盎司1,709.9美元。上周五黃金現貨價跌落至1,686.4美元，創去年6月8日以來最低。

DailyFX策略師Margaret Yang表示，通過1.9兆美元的振興方案以及美元指數下滑都有助於提升市場信心，支撐金價。隨著石油與基礎金屬價格上揚，通膨勢必會升溫。

(工商 )