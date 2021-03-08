王道銀行（O-Bank）即日起推出一年期新台幣定儲年利率1％優惠專案，提供消費者在低利率環境下資金存放的優惠選擇；同時，參加該優惠專案的客戶還可再享現金回饋加碼活動，只要達成指定任務，可享最高新台幣500元回饋。

王道銀行的一年期新台幣定儲優惠利率1％專案活動期間自即日起至2021年6月30日22:00，只要新台幣3,000元即可參與定儲，不限新舊戶亦不限新舊資金，只要是王道銀行客戶均可參與，是消費者於低利率時代的好選擇。優惠定儲專案提供一年期固定年利率1％的優惠，利息採複利計算，到期一次給付，單筆定儲上限新台幣2億元，存款金額門檻低、額度高，且不限存款筆數。

王道銀行更針對參與一年期新台幣定儲年利率1％專案的客戶推出加碼現金回饋，凡參加此定儲專案者，再以王道銀行帳戶新綁定街口支付、Line Pay Money、橘子支付三者中的任一電子支付帳戶，或於王道銀行以新台幣兌換美元單筆達100美元以上，不需額外申請，即可獲得加碼現金回饋的機會。只要符合上述者，於2021年8月帳戶日均往來資產總額較2021年2月底綜合對帳單總資產新增達新台幣10萬元，即可獲得加碼現金回饋新台幣100元，前述新增金額達新台幣50萬元，則可獲得加碼現金回饋新台幣500元，每人最多回饋一次。

除了優惠定儲專案之外，王道銀行日前亦推出三段式新台幣階梯活儲專案，提供消費者大額活儲的優惠，既可享有資金調度的靈活性，亦可享有高於一般活存的優惠利率，且優惠額度高，凡於即日起至3月30日22:00，自他行轉入或匯入單筆新台幣100萬元以上至王道銀行新台幣活儲帳戶者，不需額外申請，即可享有自轉入後次一營業日起共六個月的優惠活儲利率，帳戶內無論新舊資金，日終總餘額新台幣100萬元（含）內依王道銀行活儲牌告利率計息，超過新台幣100萬元且於新台幣300萬元（含）以內的資金即享活儲優惠年利率0.6％，超過新台幣300萬元且於新台幣500萬元（含）以內的資金則享活儲優惠年利率1％，超過500萬元的部分則回歸依牌告利率計算。

(工商 )