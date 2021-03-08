記憶體廠華邦電(2344)2021年2月合併營收為64.55億元，較1月減少6.5%，較去年同期增加73.25%。2021年1至2月合併營收133.58億元，較去年同期增加80.31%。

華邦電子公司新唐科技於去年9月1日完成對日本Panasonic Corporation半導體相關事業之併購，自完成日起該事業併入華邦合併財報。華邦電因併購效應加上記憶體產業止跌反彈，去年第四季合併營收203.48億元，季增26.91%；毛利率30.43%，季增3.47個百分點；稅後淨利3.5億元，季增5.7%，單季每股盈餘0.09元；2020全年每股盈餘為0.33元。

今年記憶體今年迎來全面復甦的一年，華邦電經理陳沛銘於先前法說會表示，DRAM與Flash的需求狀況均遠大於供給，看好記憶體產業向上趨勢，市況可望看到下半年。

華邦電子總經理陳沛銘表示，DRAM與Flash供給吃緊情況可能延續到下半年，漲價效應可望於第2季顯現，預期記憶體營收將於3、4月有較高成長。

華邦電總經理陳沛銘指出，隨著利基型記憶體主要供應商將DRAM產能，轉為生產影像感測器(CIS)，使得DDR3供給吃緊。在快閃記憶體(Flash)方面，單層式儲存型快閃記憶體(SLC NAND Flash)供給越來越少，編碼型快閃記憶體(NOR Flash)也因中國大陸晶圓代工廠將產能轉為生產邏輯晶片產品，使得市場供不應求。

另外，華邦電子高雄廠預計明年上半年引進機台，並隨即展開試產，明年第四季將以微縮版25奈米製程小量產出，2023年開始貢獻營收。華邦電去年實際的資本支出為79億元，今年預估資本支出為127億元。

(時報資訊)