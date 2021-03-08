金控陸續公布2月獲利，中信金(2891)累計前2月EPS為0.69元，玉山金(2884)累計前2月EPS為0.26元，永豐金(2890)累計前2月EPS為0.24元。中信金累計前2月獲利年增48%最吸睛！

中信金公告2021年2月份自結盈餘，2月份單月稅前盈餘為56.10億元，稅後盈餘為48.23億元，累計前二月稅前盈餘153.59億元，合併稅後盈餘134.94億元，每股稅後盈餘(EPS)為0.69元。

中國信託金控表示，2月份雖然工作天數及計息天數較少，但銀行及保險核心動能穩健，加上金融操作表現得宜，單月獲利仍維持良好表現。

與去年同期相比，中信金控2021年前二月稅後獲利較去年同期成長48%。在銀行業務方面，銀行淨利息收入雖然受到降息影響，存放款及手續費等核心業務依然維持穩健動能。保險業務方面，因投資收益良好，子公司台灣人壽保險股份有限公司稅後獲利較去年成長110%。

玉山金控公布2021年2月自結盈餘，單月稅後盈餘13.3億元，累計前2月稅後盈餘32.3億元，較去年同期減少0.8%，EPS為0.26元。主要子公司玉山銀行累計前2月稅後盈餘28.7億元，較去年同期減少14.4%，玉山證券累積稅後盈餘2.68億元，成長269.3%。2021年玉山將深化跨境整合、進行數位轉型及強化風險管理，同時聚焦永續金融，穩健發展各項業務。

永豐金2月自結單月稅後盈餘9.93億元，累計1-2月稅後盈餘26.9億元，年增為13.1%。其中主要子公司永豐銀行2月稅後盈餘6.68億元，累計1-2月稅後盈餘20.56億元；永豐金證券2月稅後盈餘2.07億元，累計1-2月稅後盈餘6.09億元。累計永豐金前2月EPS為0.24元。

(時報資訊)