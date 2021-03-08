證券分析師陳杰瑞表示，美股5日出現強勁反彈，1.9兆美元的美國新冠疫情紓困法案周末也驚險過關，推動台股8日開盤表現不俗，惟多方未能趁勝追擊，導致大盤開高走低，終場下跌35點，收在15,820點。不過，雖表現依舊弱勢，但整體而言價跌量縮，是較好的訊號，顯示賣壓已不如上周沉重。

觀察技術面，台股大盤目前月均線扣抵值將往下扣低，明後兩日將會是台股多方絕佳的攻擊時間點，尤其台積電8日成交量縮得非常小，近5日K線收盤價亦均處相對低檔，多方相對容易點火。因此，只要台積電這兩日出現明顯價漲量增，KD指標亦將順勢交叉向上，如此一來台股本周將有機會轉折向上。

個股方面，本周納入投資組合的神基，台股大盤未止穩，高殖利股成盤面資金避風港，兼具高殖利率及高成長，KD指標仍高檔鈍化，股價有望持續創高。

選股方面，短線焦點仍聚焦於高殖利率、具漲價題材的面板及記憶體、原油、二線塑化、鋼鐵、水泥、散裝航運等族群。此外，鴻海近期股價相對抗跌，25日將是MIH聯盟首次大會，預期鴻家軍、電動車族群股價亦有望受到市場資金關注。

(工商 )