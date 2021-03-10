民進黨立委王定宇與黨發言人顏若芳被爆同居疑雲，去年和王定宇競選立委的國民黨前主席洪秀柱表示，中天新聞台被撤照的原因之一就是「新聞製播受不當干擾」，那三立與民視在極短時間內將相關新聞下架，是否也涉及媒體經營者干預新聞編輯，她痛批，三立與民視對重大事件的噤聲，NCC卻選擇裝聾作啞、視若無睹。

洪秀柱表示，網路媒體及平面媒體對此事件皆以大篇幅報導，「唯獨三立、民視等新聞台，至今連一則報導都沒有」，讓很多人想起了民進黨內的派系「湧言會」，就以三立電視董事長林崑海為創始人，而「租屋事件」的男女主角，恰好都是「湧言會」的成員。

洪秀柱說，還記得去年底中天新聞被撤照，NCC列出的四項「罪狀」，其中一項就是直指「新聞制播遭受不當干擾」，NCC認為中天新聞的內控與自律機制失靈，因為股權集中，所以股東可以對新聞內容產生實質的影響。

洪秀柱反問NCC，大家能不能夠合理的推測，如此重大的事件，竟有新聞台完全不予報導，原因是新聞台的負責人或股東與當事人同黨、同派系？況且，三立與民視的網路新聞原本有報導此事，卻在極短時間內將新聞下架，這算不算是「新聞製播受不當干擾」？

洪秀柱指出，或許有人會以「私人領域無涉公眾事務」作為塘塞之詞，但公眾人物的私事，也僅算是「私領域」嗎？況且，三立與民視過去也曾報導其他政治人物的緋聞，就新聞內容取捨而言，是否應有客觀的衡量標準？

洪秀柱強調，NCC曾嚴厲指責媒體經營者干預新聞編輯，然而事隔3個月，三立與民視對重大事件的噤聲，NCC卻選擇裝聾作啞、視若無睹；除了中天新聞台之外，其他立場鮮明的新聞頻道需不需要訂定「自律規範」？又由誰來監督？

(中時 )