震驚全國的華山草原分屍案，受害者家屬一心指望兇手陳伯謙早日判處死刑確定，但因凶案發生與台北市政府對於華山大草原「草堂野居」有管理不當因果關係，因此家屬也對市府提告求償，死者高女的父親告訴本刊，「任何求償金額只要拿得到，我們都會做為公益使用，希望陳伯謙這個殺人魔判死刑！」

高爸爸主張，2017年12月26日至2018年6月30日間，一群自稱「野青眾」的民眾向台北市政府借用華山草原，並由陳伯謙在華山大草原違法搭建建物「野居草堂」並開班收費授課。而死者高女於2018年5月間陸續前往草堂參與陳伯謙的收費課程，並於同年6月1日凌晨，於草堂內慘遭陳伯謙強制性交得逞後殺害分屍，這兩者明顯有因果關係，因此提告權責單位的北市府都市更新處及工務局公園路燈工程管理處。

高爸爸共計向市府求償1500餘萬元，他說，市府明知華山大草原上有包含「野居草堂」在內的很多違章建築物，竟不制止搭建，亦未移請建管單位密切追蹤管制使用情形，而且市府人員也曾數度前往現場會勘，卻默許違法行為繼續存在。

高爸爸痛批，市府甚至漠視當地里民多次檢舉，而放任野青眾繼續諸多違法行為，使華山大草原失其場地安全性，成為犯罪溫床。

野居草堂足供遮蔽風雨，兇手陳伯謙不但住在此處更在此開班收費授課，市府起初竟飾詞狡辯是棚攤，相關人員已被記過申誡懲處。（圖／高爸爸提供）

高爸爸指出，野青眾屢於夜間舉辦多人聚集活動，製造噪音，並有點燃營火、酗酒甚至吸食毒品等行為，更有違法搭建多頂帳篷形成如同露營場地之大規模夜宿，行為明顯已違反法令，市府非但未主動介入管理野青眾多項違法行為，更對當地里民多達30件陳請檢舉案件置若罔聞。

由於死者高女報名參加野居草堂開設單次收費500元的射箭技藝課程，開班授課的草堂自應先向教育局申請許可設立，且更應由授課人員檢附弓箭技能證明文件，但市府卻未善加管理，怠忽職守而出現社會治安破口，造成高女在違建的野居草堂中遭強制性交後殺害，並將屍體藏於草堂內3日後再行分屍，因此高爸爸認為因市府管理維護場地過失，造成女兒遭受死亡結果，自有相當因果關係。

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(中時新聞網)