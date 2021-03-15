NB電池模組廠—加百裕(3323)受惠於NB及非IT產品出貨暢旺，109年稅後盈餘為3.3億元，年成長1.12倍，創下98年以後新高，每股盈餘為4.07元，由於遠距生活成為常態，且公司在儲能及電動自行車等佈局發酵，加百裕預期，今年有機會比去年好，未來兩年儲能產品會成長很快，公司目標是儲能、電動自行車等非IT產品佔比能達到40%到50%。

全球新冠肺炎疫情自去年延燒至今難止，居家辦公、線上教學及電競等宅經濟需求讓NB從去年第2季旺到今年，且電動自行車、電動工具機銷售暢旺，加上儲能產品佈局開始收割，讓加百裕109年業績表現亮眼，今年亦有機會持續成長。

加百裕109年合併營收為121.67億元，年成長32.35%，營業毛利為12.39億元，年成長38.13%，合併毛利率為10.18%，營業淨利為4.24億元，年增1.17倍，稅後盈餘為3.3億元，年成長1.12倍，創下98年以後新高，每股盈餘為4.07元。

加百裕董事會亦決議每股配息2.5元，以3月12日收盤價為56.3元估算，殖息率約4.44%。

加百裕自結前2月合併營收為5.76億元，年成長74.72%。

如同其他NB電池模組同業，加百裕也積極佈局的非IT產品部分，由於公司在電動工具、電動兩輪車、電網及家庭儲能電池等領域已有佈局發展相關技術8到10年，目前客戶及產品的品項持續增加，過去幾年非IT產品一直往上成長，但109年因NB需求成長很快，IT產品佔比超過70%，非IT產品佔比降至30%以下，不過今年加百裕將衝刺非IT產品，預估IT產品佔比將會下降。

值得一提的是，經過長達6年的努力，加百裕在儲能產品的佈局已自2019年開始發酵，目前已獲得歐洲、日本及美國客戶認證，未來公司將與充電器廠、Inverter(逆變器)廠策略聯盟，朝電源模組及系統發展，加百裕預期，未來兩年儲能產品會成長很快，公司目標是儲能、電動自行車等非IT產品佔比能達到40%到50%。

目前加百裕有大陸、台灣及印尼三個廠區，其中大陸佔比還是最高，每一個廠區都有定位，公司在2005年開始把電池模組產能移到昆山生產，目前NB、手機及電動工具機都在昆山廠做，未來大陸廠區不會再擴產，在台灣廠部分，公司3年前把客戶沒有指定在大陸生產移到台灣生產，目前台灣廠主要是生產電動自行車及儲能等非IT產品，至於印尼廠主要著眼印尼當地市場，由於印尼是全世界第4大人口國，中產階級上來很快，有機會變成不錯的消費市場，加百裕在前年設立公司，未來產品將以當地需求為主。

(時報資訊)