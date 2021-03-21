《印度斯坦時報》（Hindustan Times）、《印度報》（The Hindu）等媒體報導，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）20日與印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）進行會談，聚焦共同應對中國大陸威脅，還稱與志同道合的夥伴一同合作，是「制止任何侵略的唯一途徑」。

根據報導，兩人20日在舉行會談後，同意進一步深化國防合作。奧斯汀表示，由於中國大陸在南海地區的活動日益頻繁，代表美國與印度的國防夥伴關係將在未來幾年內「持續增長」，強調正與印度、澳洲和日本合作，確保印太區域維持自由及開放。而被問及印度對中國大陸在拉達克（Ladakh）邊境採取的「侵略」指控時，奧斯汀表示，與志同道合的夥伴一同合作，是「制止任何侵略的唯一途徑」。

辛赫則指出，會談的重點是「擴大兩國軍方的接觸」，稱印度已同意與美國印太司令部、中央司令部和非洲司令部加強合作，並討論了跨軍種間的軍事交流、資訊共享、新興國防領域合作、相互後勤支援等議題。辛赫也提到，希望美國工業界利用印度開放的外國直接投資（FDI）政策，多多投資印度國防領域。

奧斯汀19日抵達印度新德里後，已先後與印度總理莫迪（Narendra Modi）、國安顧問多瓦爾（Ajit Doval）、辛赫會談，稍後還將與印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）見面。

美國2016年將印度指定為「主要國防夥伴」，並簽署一系列協議，以利先進武器轉移和進一步的軍事合作。不過「法新社」（AFP）指出，印度2018年宣布採購俄羅斯的S-400防空飛彈系統，可能被列為《以制裁反制美國敵人法案》（CAATSA）的制裁對象，是雙方需要謹慎解決的問題。

(中時新聞網)