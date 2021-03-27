收到2020年初低基數以及2021年春節「就地過年」的影響，大陸國家統計局27日上午公布最新數據顯示，2021年1至2月份，大陸規模以上工業企業利潤總額為人民幣（下同）11,140.1億元，年增1.79倍，也比2019年1至2月份增長72.1％。

新浪財經報導，2020年1至2月份，受新冠疫情衝擊影響，大陸規模以上工業企業利潤年減38.3％，在2019年1至2月份利潤年減14.0％的情況下，進一步拉低了基數。

另外，2021年春節期間為防止疫情擴散，大陸多地宣導就地過年，企業開工時間明顯延長，員工到職情況也明顯好於往年。2021年1至2月份，大陸規模以上工業企業平均用工人數年增3.0％，企業用工增加有力促進了工業企業生產加快，效益提升。

2021年1至2月份，大陸規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額3,752.2億元，年增1.82倍；股份制企業實現利潤總額7,762.5億元，增長1.69倍；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額3,145.2億元，增長2.19倍；私營企業實現利潤總額3,316.9億元，增長1.37倍。

(工商 )