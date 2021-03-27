2021年第一季僅剩下3個交易日，季底作帳行情可能為美股增添波動。美國總統拜登預計31日公布基建方案，以及2日的就業報告將是下周市場觀察焦點。此外，受惠於經濟展望漸趨明朗，美股三大指數26日同步走高，道瓊與標普500指數雙雙改寫歷史新高紀錄。

4月2日適逢美國耶穌受難日，股市休市，債市提早休市。

退休基金和其他大型投資人季底重新調整投資組合，恐為市場帶來波動。近日美國公債殖利率並未進一步走高，部分分析師表示，季底作帳行情可能為股市帶來利多，特別是大型科技股。 美國10年公債殖利率26日收在1.68％，低於前周的1.75％。策略師預估本周殖利率將持續下滑。

展望下周，市場焦點轉至整體經濟面。拜登預計31日在匹茲堡公布規模3兆至4兆美元的基建方案，該計畫估計將持續數年，預料民主黨將會尋求加稅來為方案提供經費。

市場認為基建方案存在諸多不確定性，像是如何通過、何時通過，以及是否會通過等，現在預測它的最終規模或影響還太早。

2日出爐的3月就業報告為市場關注焦點之一，經濟學家預測新增就業63萬人，失業率可望由6.2％降至6％。下周其他重要經濟數據還包括，美國供應管理協會（ISM）1日公布的製造業採購經理人指數（PMI）。

在美股方面，三大指數26日尾盤急速拉高，最終全面收紅，結束高低起伏的一周。

道瓊工業指數在收盤前8分鐘狂飆逾150點，終場大漲453.4點或1.4％，以33,072.88點作收；標普500指數勁升1.7％，收在3,974.54點，道指與標指雙雙再創新高紀錄。那斯達克指數一掃早盤頹勢，收盤勁升1.2％，報13,138.72點。

就全周來看，道指周線收高1.4％，標指全周揚升1.6％，不過那指收黑0.6％。

策略師預期，美股類股輪動至景氣循環股和價值股，將會延續至第二季。

(工商 )