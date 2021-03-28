香港「全民國家安全教育日」將於下月15日舉行，今年首次由政府維護國家安全委員會主辦。《香港01》報導，各大紀律部隊將於當日各自舉行開放日，首次公開表演「中式步操（踢正步）」（又稱「鵝步」），有關活動詳情香港政府將適時公佈。這也意味著傳統英式儀仗表演將走入歷史。

香港「全民國家安全教育日」並由國安委委員會秘書處負責統籌不同部門舉辦多項活動，透過公眾宣傳和教育推廣國家安全。

據瞭解，各大紀律部隊將會在「全民國家安全教育日」各自舉行表演活動，據悉，包括香港警隊在內的紀律部隊人員，屆時將會公開表演「中式步操」。

《香港01》早前曾報導，中共解放軍駐港部隊上月在黃竹坑香港警察學院教授警務處、消防處、入境處、海關及懲教署五大紀律部隊中式步操，課程為期兩周。

中式正步步操結業典禮更已於本月11日於黃竹坑香港警察學院舉行，向各級長官展現學習成果。

(中時 )