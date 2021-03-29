德國總理梅克爾(Merkel)周日在電視訪談中敦促地方邦政府加大控制力度，以遏止新冠傳染病再度攀升，並儘可能導入宵禁措施，讓第三波疫情能獲得控制。

梅克爾對於某些邦政府即使在染疫人數指標上升，但未能中止經濟重啟步驟感到相當失望。德國在三月初採取逐步鬆綁管制步驟，但仍設有緊急煞車機制；梅克爾指出，很可惜該緊急煞車沒有在每個地方政府獲得尊重和落實。

德國近幾周新冠感染人數迅速上升，總理首席幕僚長在周日提出警告，該國目前正處於傳染病爆發最危險的階段，必須當下立即壓制病毒，否則對疫苗免疫的變種病毒將爆發出來。

德國周日每十萬人染疫數飆升至130人，較一周前的104人更高，亦高於100人的警示水準。根據德國RKI研究中心周日統計數據，周日單日確診人數來到1萬7176人，累計達277萬2401人；單日死亡人數為90人，累計為7萬5870人。

受到供應限制的影響，德國疫苗接種進度緩慢，截至周日僅有10.3%的人口獲得第一劑疫苗，遠低於以色列、美國和英國。

梅克爾周日指出，不相信目前的措施可以壓制第三波疫情；如果地方政府在可預見的未來仍未採取適當措施，中央政府將考慮再度祭出全國性管制措施。

梅克爾表示，無論如何，將不會眼睜睜看著染疫人數飆升至10萬人。梅克爾指的為RKI疾病中心主任Wieler此前提出的警告，認為德國如果沒有再加速收緊封鎖管制，單日染疫數將很快飆破10萬人。

(時報資訊)