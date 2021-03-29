華豐(2109)減資彌補虧損今天重新掛牌，股價跳空漲停開出。該公司2020年每股盈餘1.33元，優於原先預期0.8到1元，在減資後，每股淨值可望回升到面額以上。

華豐去年通過減資彌補虧損，減資比例約15.95％，資本降為27.93億元。公司2020年營收48.82億元，營業毛利11.59億元，歸屬於母公司業主淨利3.72億元，每股盈餘1.33元。

截至去年底，每股淨值提升到9.07元，原本以第3季底財報預估，每股淨值在減資後提升到10.03元，由於第4季獲利來到年度高峰，每股淨值將持續提升。

華豐去年下半年經銷商庫存消化完畢，迎來報復性反彈，第4季營收轉正，來到14.21億元，是3年來單季新高，第4季毛利率爬升到28.15％，使得單季獲利1.57億元，是2015年第1季來最高，每股盈餘0.47元。全年獲利除了本業回溫外，華豐橡膠(泰國)大眾權利金收入、大陸廠處分等貢獻，華豐全年每股盈餘1.33元。

(時報資訊)