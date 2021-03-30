Google宣布，最快從2021年6月起可能會從源自美國境內觀眾的YouTube收益中預扣美國稅金，引起國內創作社群關注。本土YouTuber分析，若收入來源以台灣、香港等華語市場為主，其實影響不大。

Google在官網公告，如果創作者有收益源自美國觀眾，依據「美國國內稅收法典」第3章規定，當YouTube 合作夥伴計畫（YPP）中的創作者從YouTube美國觀眾賺取權利金收益時，Google有責任收集其稅務資訊、扣繳稅額，並向美國國稅局申報。Google可能最快從2021年6月起開始扣除稅額。

常分享旅遊生活及開箱評測內容的YouTuber「分享家-羽」拍影片指出，對於用英文創作內容的YouTuber，被課稅的影響比較大，國外許多創作者對此一片哀號，有各種質疑和批判。

不過，「分享家-羽」分析自己頻道來自美國的收入非常少，大部分來自台灣、香港等華語市場，因此30%稅率對他影響不大。

在應扣繳稅額的情況下，Google將針對源自美國觀眾的YouTube收益預扣稅款，包括廣告瀏覽、YouTube Premium、超級留言、超級貼圖和頻道會員等營利管道。

Google表示，如果創作者未於2021年5月31日前提供稅務資訊，Google可能必須依規定從創作者的全球總收益中預扣最高24%的稅金；如果已提供有效的稅務資訊，在創作者的收益中，只有來源是美國觀眾的部分才需要繳納預扣稅及申報，課徵稅率為30%。

Google強調，無論是否有來自美國觀眾的收益，YouTube合作夥伴計畫的所有創作者都必須向Google提交稅務資訊。（編輯：張良知）1100329

(中央社)