健行科技大學近年在富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級獲得出色成績，成軍短短幾年就三度封王，即使今年在109學年度尋求3連霸失利，仍收下季軍，球隊今天舉辦感恩活動，正式獲得凱鋭汽車贊助，屆時教練團能開著健行專屬的房車，帶著球員外出參賽。

2014年成立的健行科大籃球隊，在103學年UBA公開二級收下冠軍，104學年度成功升上公開一級舞台，該屆就闖入4強奪殿軍，105學年度在冠軍賽擊敗台灣師大捧起隊史首冠，接著107、108學年度完成連霸，進入一級以來連6屆晉級4強，成為UBA男子組唯一。

屢創佳績的健行，近年獲各界鼓勵、不斷湧入贊助，總教練劉孟竹感謝學校董事長彭壽春與李大偉校長支持和球員、家長的努力，為球隊打造安穩環境，例如UBA決賽階段，安排全隊住在台北小巨蛋附近的飯店，免去舟車勞頓，全隊更能專心備戰。

健行的好表現再度受到肯定，如今獲凱鋭汽車贊助一台要價逾2百萬的房車作為球隊公務車，劉孟竹表示，感謝凱鋭汽車及董事長林傳凱肯定，願意幫助台灣籃壇，而他會繼續努力帶領健行於下屆UBA重返冠軍榮耀，讓籃壇變得更好。

凱鋭汽車贊助健行科大房車。（健行科大提供）

(中時 )