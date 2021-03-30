拖板車載運貨櫃屋，行經頭份市興隆路、國道1號下方涵洞，撞擊涵洞頂翻落。（讀者提供／何冠嫻苗栗傳真）

拖板車載運貨櫃屋，行經頭份市興隆路、國道1號下方涵洞，撞擊涵洞頂翻落，警方獲報趕抵處理。（讀者提供／何冠嫻苗栗傳真）

頭份市興隆路橋、國道1號下方涵洞30日中午有拖板車硬闖發生車上貨櫃屋往路旁斜倒，壓倒2輛轎車事故，幸好轎車車內皆無人，但貨櫃屋傾斜卡在橋下，景象怵目驚心，更造成交通狀況堵塞，警方獲報趕抵現場排除事故，維持道路暢通。

警方30日中午11點40分許，獲報趕往處理，64歲拖板車劉姓駕駛，疑因未注意興隆路橋下高速公路涵洞限高4.2公尺，載運著貨櫃屋撞擊涵洞翻落釀禍。

事故波及停放在橋下的2轎車，造成車體損毀，幸好車內無人為釀傷亡。警方調查劉男酒測值為0，將依道路管理處罰條例開罰。

(中時 )