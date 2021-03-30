惠而浦公司（Whirlpool Corp.）中國區總裁Jason Ai表示，全球晶片短缺衝擊汽車業生產線，並導致小型電器製造商的庫存緊縮，現在家電製造商已無法滿足市場需求。

Jason Ai向路透社表示，惠而浦3月收到晶片的交貨量比訂單短少約10%。

惠而浦公司是世界上最大的白色家電製造商之一

人在上海的他形容這是「一場完美風暴」，一方面公司必須滿足國內的家電需求，另一方面又面臨出口訂單暴增。

惠而浦一直極力想取得足夠的微控制器與簡易型處理器，這些晶片支援該公司超過一半的產品，包括微波爐、冰箱和洗衣機等。

隨著所有會在產品中使用晶片的公司為了提高晶片庫存而湧現恐慌性爆買潮，全球晶片大缺貨的情況也日益惡化，現在連使用低階晶片的惠而浦與其他家電製造商也開始受到衝擊。

旗下擁有超過26,000名員工的中國白色家電製造商杭州老闆電器公司，即因為無法取得足夠的微控制器，已被迫將新款高檔排油煙機的發布時間推遲4個月。

中國四川長虹電器企畫部門總監Robin Rao說，家電產品的汰換周期長，加上市場競爭激烈，以及受房市降溫影響，長期以來家電業的利潤一直相當微薄，而現在因為這些核心零組件與晶片問題，我們的供應鏈資金成本更高了。

(時報資訊)