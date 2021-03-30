精密齒輪大廠鈞興-KY去年合併營收20.65億元、本期淨利2.85億元，雙雙改寫歷史新高，EPS從2019年5.05元攀升至6元，締造史上新高。30日董事會承認去年財報及通過每股配發現金股利3.6元，創配息最佳紀錄，配息率60％，以收盤價160.0計算，現金殖利率2.25％。

鈞興2020年合併營收攀升至20.65億元、稅後淨利2.85億元、EPS達6.0元，全面改寫史上新高，與2019年相比分別成長30.24％、29.24％、18.81％。大陸珠海廠整體產能稼動率保持良好水準，鈞興持續優化生產製程、自動化生產效率，保持優異產品品質，並精進整體生產效率管理及營業成本、費用上的控管，帶動2020年整體毛利率、營業利益率分別達到32.26％、16.78％。

鈞興表示，鈞興2020年因電動工具機品牌大廠持續推動新產品上市，加上園林工具、縫紉機等主要客戶訂單同步回升，帶動整體營運表現不畏新冠肺炎疫情等不利因素干擾，逆勢繳出歷年新高的亮麗成績。

鈞興表示，鈞興2020年除電動工具及園林工具領域銷售明顯成長外，鈞興近年因應工業自動化趨勢投入開發諧波減速器、工業機器人用齒輪，銷售逐漸顯現績效，其中2020年諧波減速器的產品銷售金額年成長215.32％，營收佔比也從2019年0.13％，提升至2020年0.32％。

鈞興指出，鈞興30日董事會決議通過2020年股利政策，考量公司資本公積充沛且財務體質健全，決議配發每股3.6元現金股利，創歷年配息新高水準，股利配發率達60％。

鈞興展望2021年上半年，維持審慎樂觀看法，持續看好電動工具、園林工具等主要客戶拉貨需求持續保持高漲，加上旗下越南新廠預計於2021年第二季完成建廠並投入生產，同步亦將於台灣設立研發中心，積極進行新產品研發、新應用領域開拓，加快將諧波減速器導入電動助力自行車中置電機的應用開發，以期打造鈞興下一波強勁成長引擎。

(工商 )