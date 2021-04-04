今1架共機進我西南空域 遭防空飛彈追蹤監控 18:322021/04/04 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 運8技術偵察機。空軍提供。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 空軍今發布共機動態，共軍1架運8技偵機，上午進我我西南防空識別（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 美國神盾艦 逼近長江口海域 清明節第2起 金門下午再傳住宅火警 (中時 ) #空軍 #共機 #西南空域 #運8技偵機 #ADIZ 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新增2境外 印尼生入境才發病 台商病重搭醫療專機返台 14:142021/04/04 生活 新北14抽水站雨季預抽 增滯洪空間 04:102021/04/04 地方新聞 台中地下水再利用 65工地救援產業界 04:102021/04/04 地方新聞 迎F-16V戰機 台東基地33億蓋新棚 04:102021/04/04 社會新聞 高雄反空汙遊行登場 陳其邁：興達燃煤機組2025年全數除役 15:582021/04/04 生活 PLG》田壘退役賽擠翻天 被圍到差點進不來 13:002021/04/04 體育 全球仿生設計台灣海選競賽 04:102021/04/04 企業經營 神機掉進日月潭泡水1年 今在乾旱湖底找到：功能全正常 15:122021/04/04 搜奇 經濟部續推減排 中鋼汽電共生鍋爐於今年空污季前完成停煤 17:322021/04/04 財經 鬼滅之刃救了SONY 落難貴族靠動漫絕地反攻 11:022021/04/04 財經 海巡署稱「掌握」大陸無人機 張競：讓人產生無限想像空間 08:552021/04/04 政治 政治熱門新聞 【太魯閣出軌】花千萬請出「1450網軍始祖」李艷秋曝台鐵企圖帶風向 - 政治 親綠媒體一份民調 沈富雄：民進黨會心驚膽跳 - 政治 【羅瑩雪辭世】法務部前部長羅瑩雪辭世 享壽69歲 - 政治 【羅瑩雪辭世】回顧羅瑩雪抗癌之路 開刀住院1天就上班 - 政治 【羅瑩雪辭世】昔一句「然後他就死掉了」爆紅 網掀造句大賽 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。