金曲獎最佳組合「張三李四」的團長張三近年來工作滿檔「腳踏多條船」，正斜槓多元經營事業，不僅身兼樂團團長、公司老闆、微電影導演外，自己還從年初斜槓主持中廣的節目《台語chill乎你聽》，邀來洪一峰及文夏受訪(後來由文夏的妻子文香及洪一峰的二公子洪敬堯受訪)、金曲台語歌王蕭煌奇、金曲台語歌王荒山亮等，收穫豐富，他笑說：「跟這些高人過招，感覺自己的台語歌知識庫瞬間被填滿，也啟發了很多未來心專輯作品的想法，受益良多。」

張三在農曆年後接到對岸工作的邀請，最近動身前往杭州去工作；他表示：「當初接到這個工作 邀約時其實非常猶豫，畢竟考量到疫情的關係外，家人難免擔心出國工作的狀況，後來想到品冠哥已經前往內地去進行隔離準備工作，因此特別請教他當地的狀況，多方討論後 決定前往。很感謝品冠哥給我很多鼓勵跟建議。」張三笑說：「由於品冠哥比我早出發十天左右，他特別叮嚀我要多帶一些吃的乾糧及防無聊的電動玩具，還有可以買運動類相關的遊戲機，在隔離時可以順便減肥不胖變胖。」

愛看書的張三除了食物備妥外，帶了吉他去準備寫下張專輯的歌，還備好劇防寫歌寫到一半腦筋打結。」有趣的是，一到當地開始隔離時，人緣超好的張三沒受到許多當地朋友的照顧，不斷地外送食物給他，讓他各類飲料、乾糧、熟食堆滿房間，笑說：「都已經可以開雜貨店。」

「張三李四」的團長張三與蕭煌奇開心暢聊。（AM娛樂提供）

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