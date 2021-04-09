立法院臨時會今年1月通過時代力量黨團的提案，要求內政部針對現行國徽與國民黨徽相似，是否需更改進行評估；傳出內政部建議國民黨改黨徽，內政部次長陳宗彥9日改口澄清，政府沒有要求或建議政黨改黨徽。前民進黨立委沈富雄指出，要求國民黨去改黨徽，是沒有道理的，何況改了黨徽對台灣也沒有用，更不是大家可以接受的。

沈富雄9日在政論節目《少康戰情室》指出，要求國民黨去改黨徽，是沒有道理的，因為國民黨黨徽在前，國徽在後。但是為什麼黨徽會一步一步忽然間變成國徽，就是因為國民黨當年以黨治國，所以黨徽變成國徽。不過要國民黨改黨徽，是民進黨很多委員不識大體、吃飽太閒去搞出來的。民進黨立委張宏陸則跳出來說，這一次是時代力量提的，國民黨文傳會主委王育敏立馬回說：「但你們也同意」。

內政部澄清，政府沒有要求或建議政黨改黨徽，沈富雄表示，內政部被迫要去研究一番，最後做出這個決定是聰明的，但要講得更明白，不要說茲事體大，改起來很麻煩，而是要講得更清楚，為什麼黨徽不宜改，國徽更不宜改。沈富雄認為，黨徽和國徽兩個都不要改，因為改了這個對台灣沒有用，也不是大家可以接受的。王育敏對此表示，沈大老這句話講對了，但是內政部就是沒有Guts。

(中時新聞網)