九如鄉農會研發多種檸檬加工品，包括檸檬乾、檸檬潤喉枇杷膏、蜂蜜檸檬酒、純檸檬磚、檸檬葡萄糖胺液、青檸果酢、檸檬黑糖膏等。（潘建志攝）

目前尚未到檸檬盛產期，不過2周來批發價已從每台斤30多元跌到20元左右，跌了1／3，讓農民十分納悶，懷疑有盤商從中操控價格。縣府農業處表示，最近產量開始出來，比2周前多，價格自然下降，目前價格仍維持水準，並未崩盤。

屏東縣檸檬產量全台第一，占了7成多，主要種植在屏北地區九如、高樹、里港、鹽埔及竹田等鄉。屏東檸檬盛產期是6到8月，目前尚未盛產，批發價2周來卻跌了1／3，降幅之大讓農民不解，擔心進入盛產期後價格可能崩盤。

農民表示，去年及前年檸檬價格都曾崩盤，每台斤跌到10元以下，現在產量還未大量價格就跌這麼多，懷疑有人在操控。縣府農業處長鄭永裕說，最近產量有稍多，主要來自去年秋末花朵的結實，價格因此下降。

他說，過完年後檸檬每台斤還有40多元，因為那時量少，現在量已逐漸出來，在自由市場供需法則下，價格自然會調整，目前價格仍在合理範圍，並未跌到離譜，縣府也會持續注意各類農產品價格。

九如鄉農會總幹事龔泰文說，因擔心生產過剩「果賤傷農」，農會準備將9棟閒置的倉庫，委託高應大及屏科大設計打造成智慧倉儲冷鏈系統，總經費預估5000萬元，第一期會先爭取3000萬元，將3棟倉庫進行改造。

他說，目前檸檬榨汁多由合作社或民間公司來做，不過國人消費仍喜歡購買檸檬鮮果。有了智慧倉儲冷鏈系統後，農民能在盛產時將鮮果儲存在農會，待價格好時再賣出，價格穩定不受剝削。

此外農會也研發多種檸檬加工品，去化多餘檸檬並提高附加價值，包括檸檬乾、檸檬潤喉枇杷膏、蜂蜜檸檬酒、純檸檬磚、檸檬葡萄糖胺液、青檸果酢等，在農會都買得到。最新產品「檸檬黑糖膏」將整顆有機檸檬連皮研磨後加黑糖熬煮，保留檸檬全部營養，對潤肺爽聲很有幫助。

(中時 )