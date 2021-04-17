全中運開幕典禮在雲林縣斗南田徑場登場，雲林縣長張麗善（右三）率雲林代表隊入場。（張朝欣攝）

全中運開幕典禮在雲林縣斗南田徑場登場，500餘名土風舞者的大會舞場面壯觀。（張朝欣攝）

全中運開幕典禮在雲林縣斗南田徑場登場，全台最大舞獅帶動全場氣氛。（張朝欣攝）

2021全中運開幕典禮17日在雲林縣斗南田徑場登場，由副總統賴清德、教育部長潘文忠、雲林縣長張麗善等人共同主持，今年參賽選手與競賽項目都是歷屆之最，期間雲林縣政府將全力防疫，提供選手與民眾最安全舒適的比賽與觀賽環境。

籌備期長達2年、雲林縣全體總動員籌辦的2021全中運，17日在盛大開幕儀式中登場，以高科技聲光效果結合傳統表演，融入布袋戲等在地元素，以及長達100公尺、寬40公尺超大網屏、迎賓智能機器人等現代科技，突破以往規格，讓現場來賓耳目一新。

開幕由台灣特技團與九天民俗技藝團的「眾神護台灣」、雲林霹靂布袋戲文化融合街舞的「酷帥飛揚」等表演迎賓，最後由雲林土風舞協會邀集567名舞者表演「雲林上場、精彩飛揚」大會舞，迎接全中運正式賽事的到來。

引燃聖火時，由雲林縣田賽選手沈智陞、徑賽選手楊睿萱2名同學擔任聖火手，聖火點燃的一刻，超大網屏做出爆破效果，緊接著無人機升空，搭配長達3分鐘的煙火秀，創造視覺與聽覺的震撼效果。

賴清德表示，今年全中運在教育部、雲林縣政府團隊的共同努力下，於雲林縣盛大登場，他代表蔡英文總統歡迎來自全國1萬7000餘名選手，希望大會成功圓滿，所有選手全力以赴爭取榮耀，也感謝防疫團隊的努力，以及所有人不分黨派的支持。

雲林縣長張麗善感謝各界對「全中運在雲林」的肯定，以及縣府團隊及全體縣民對全中運所做的努力，期盼接下來的5天賽事能圓滿順利，同時強調為了防疫，請民眾到場觀賞各項賽事時，務必全程配戴口罩，並準備身分證配合掃描加快進場速度。

開幕儀式後的選手之夜，安排媲美跨年晚會的卡司，包括電音天后謝金燕、饒舌歌王周湯豪、音樂鬼才盧廣仲、嘻哈天團玖壹壹、性感女神安心亞、搖滾樂團八三夭樂團等，持續2小時不間斷的精彩演出，讓全中運氣氛嗨到最高點。

(中時 )