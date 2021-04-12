廷鑫(2358)3月營收為1.64億元、年增31.97％，累計營收為3.80億元、年增29.50％。

廷鑫因鋁合金、皮件穩定出貨，訂單能見度均看到第二季。其中，皮件的出貨量回到高點，以目前接單狀況來看，皮件業務第二季出貨將維持在高檔，相較去年同期受疫情影響暫緩出貨，今年皮件業務成長貢獻顯著。

另公司將辦理現金增資發行3,000萬股，已於4月1日申報生效，募集資金將用於償還銀行借款及充實營運資金。

(工商 )