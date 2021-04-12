遊戲研發廠商鈊象（3293）12日公告3月單月自結損益，單月營業淨利5.52億元，稅前淨利5.79億元，單月每股稅前盈餘8.22元，大幅超越前兩個月單月自結的稅前獲利表現。累計今年第一季，鈊象每股稅前盈餘達20.09元。

鈊象業績暢旺，自2月份營收站上9億元大關後，3月再傳捷報，3月營收9.94億元，年增52.72％、月增8.31％，已經是連續4個月營收寫下歷史新高表現。鈊象表示，3月營收增加50％以上，主要是因網路遊戲及商用遊戲機營收均較去年同期成長。

展望接下來營運，鈊象將在4月、5月推出兩款知名IP的商用機台產品，分別瞄準兒童以及青少年族群，期望今年商用機台營運部份有不錯的表現。

不過鈊象目前營收占比來看，仍以網路遊戲占比最高，達93％、商用遊戲機台營收占比則約7％。儘管營收獲利持續創新高，鈊象12日股價受外資賣壓影響，收跌2.66％，收盤價769元。

(工商 )