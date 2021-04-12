新華社12日傍晚發布「金融管理部門再次約談螞蟻集團情況答記者問」文章，透露此次主要是要求螞蟻集團必須正視金融業務活動中存在的嚴重問題和整改工作的嚴肅性，對標監管要求和擬定整改方案。

該文指出，金融管理部門對螞蟻集團整改方案的主要整改內容主要包括五個方面：

一是糾正支付業務不正當競爭行為，在支付方式上給消費者更多選擇權，斷開支付寶與花唄、借唄等其他金融產品的不當連接，糾正在支付鏈路中嵌套信貸業務等違規行為。

二是打破資訊壟斷，嚴格落實《徵信業管理條例》要求，依法持牌經營個人徵信業務，遵循「合法、最低、必要」原則收集和使用個人資訊，保障個人和國家資訊安全。

三是螞蟻集團整體申設為金融控股公司，所有從事金融活動的機構全部納入金融控股公司接受監管，健全風險隔離措施，規範關聯交易。

四是嚴格落實審慎監管要求，完善公司治理，認真整改違規信貸、保險、理財等金融活動，控制高杠杆和風險傳染。

五是管控重要基金產品流動性風險，主動壓降餘額寶餘額。

(旺報 )