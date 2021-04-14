東南亞最大的叫車App平台Grab週二宣布，將透過與Altimeter Growth Corp.的SPAC合併來公開上市，這筆交易對該公司的估值為396億美元，這是迄今為止，SPAC這種空白支票式的上市方式，規模最大的合併。

交易完成後，Grab表示打算在那斯達克上市，股票代碼為GRAB。

SPAC就是所謂的特殊目的收購公司，這是為籌集資本而收購私人公司而成立的空殼公司。SPAC的上市繞過了華爾街傳統的IPO流程。宣布該消息後，Altimeter Growth的股票在盤前交易中上漲了8％以上，此前其收盤價為每股13.95美元。

作為交易的一部分，由軟銀持股的Grab將獲得約45億美元現金，其中包括40億美元的私人股權投資，由貝萊德、富達、T.Rowe Price，摩根士丹利的Counterpoint Global基金和新加坡主權基金管理財富基金淡馬錫。

Grab聯合創辦人兼執行長Anthony Tan週二在CNBC的「Squawk Box 」上說：「記得幾年前，當我們與投資者交談時，有些人甚至都不知道東南亞在地圖上的位置。」

「因此，今天，當我們宣布預計將成為東南亞最大的美國股票發行時……表明了對該地區大量股票的證實，並且『超級應用程式』策略行得通。」

Grab透過其App提供一系列數位服務，包括運輸、食品配送、酒店預訂、線上銀行、行動支付和保險服務，因此獲得了「超級應用程式」稱號。它在東南亞大部分地區運營，為八個國家/地區的350多個城市，共1.87億用戶提供服務。

(中時新聞網)