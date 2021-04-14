國際金價第一季呈現弱勢，進入第二季之後出現反彈，近期約在每盎司1750美元上下擺盪，康和投顧產品研究部副總經理黃詣庭認為，金價再度大跌的可能性較低！

今年第一季，國際金價表現弱勢，自年初每盎司1950美元附近，一路走低，並於3月底跌破每盎司1680美元，當時造成國際金價持續承壓的理由包含：新冠肺炎疫苗開始施打，投資人認為疫情終將受控，壓低避險需求；美國經濟展望及通膨預期同步走高，推升美元及美國長天期公債殖利率走高，前述兩大主因壓低了投資人持有黃金的意願。

然進入第二季之後，國際金價出現反彈，近期約在每盎司1750美元上下擺盪，展望後市，康和投顧產品研究部副總經理黃詣庭認為，短線上由於美債殖利率回檔及美元漲勢稍歇，金價再度大跌的可能性較低，且過去一段時間陸續公布的經濟數據顯示，美國經濟復甦強勁且通膨壓力持續升高，若通膨上升成為中長期趨勢，則國際金市可望吸納抗通膨需求帶來的資金流入，進而推升金價走高。

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