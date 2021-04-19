《商情》黃金亞洲電子盤近7周高點回落 10:182021/04/19 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因亞洲股市普遍樂觀，且美元反彈，削弱黃金避險需求，使金價自近7周高點回落，但因傳出中國與印度對黃金需求增加的消息，故限制其價格漲幅；截至台北時間4月19日上午10點10分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 6月黃金下跌4.8美元，報每盎司1775.4美元。 5月白銀下跌0.275美元，報每盎司25.83美元。 7月白金下跌2.2美元，報每盎司1206.5美元。 6月鈀金下跌7.7美元，報每盎司2767美元。(商品行情網) 《期貨》台指期開盤跌38點 金電開高 《熱門族群》運價推進貨櫃三雄 陽明率先創高 (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #下跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際油價》獲利賣壓 原油期貨回落 10:012021/04/19 財經 《商情》供不應求 亞洲苯價創近三年新高 11:262021/04/19 財經 《商情》需求低於預期 期銅價格下跌 09:442021/04/19 財經 《台北股市》台股投機行情VS.美國重量級財報 外資4月轉買 08:362021/04/19 財經 《類股》鋼市熱爆 漲停秀不停 11:262021/04/19 財經 半導體續旺 瑞信捧五指標股 04:102021/04/19 財經要聞 《鋼鐵股》國際原料續揚 豐興鋼筋連4漲 11:092021/04/19 財經 《半導體》合作喊卡 神盾、敦泰股價成焦點 07:452021/04/19 財經 《國際金融》狗狗幣瘋漲 若泡沫破滅加密貨幣好日子跟著結束(2-2) 08:362021/04/19 財經 《商情》出口需求強勁 大馬棕櫚油漲逾3％ 09:442021/04/19 財經 電子股接棒 法人喊台股衝萬八 04:102021/04/19 社會新聞 財經熱門新聞 百萬股東最愛 中鋼紀念品出爐 - 財經 - 時報資訊 通膨元年遠離科技股？美分析師喊買這6族群：旺到明年 - 財經 一場台積跳電意外 這檔「風力女超人」大爆發 - 財經 想要超萌中鋼股東會紀念品 今天買來不及了 - 財經 世芯害IC設計遭亂砍 1檔錯殺股大復仇 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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