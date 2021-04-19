因亞洲股市普遍樂觀，且美元反彈，削弱黃金避險需求，使金價自近7周高點回落，但因傳出中國與印度對黃金需求增加的消息，故限制其價格漲幅；截至台北時間4月19日上午10點10分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

6月黃金下跌4.8美元，報每盎司1775.4美元。

5月白銀下跌0.275美元，報每盎司25.83美元。

7月白金下跌2.2美元，報每盎司1206.5美元。

6月鈀金下跌7.7美元，報每盎司2767美元。(商品行情網)

(時報資訊)