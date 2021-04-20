高港候工室原為港務局員工候船處，乘載高雄港發展的縮影。透過市府規劃，高港候工室將結合駁二藝術特區與大港橋，蛻變為嶄新的親水港灣，將舊碼頭再造為高雄人休閒娛樂和歷史教育的新去處。

未來一樓及庭園區域會作為商業使用，帶動駁二特區人潮流動。（攝影/Carter）

走過高港半世紀，候工室轉型旅宿再出發

位於駁二特區的「高港候工室」，矗立於高雄港畔已超過半世紀，1968年興建的3層樓建築，原是港務局員工在上船工作前，等候與休息的場所，後改為員工宿舍，吹熄燈號後閒置多年，成為高雄港發展的歷史軌跡。

高雄港區土地開發公司繼棧貳庫、大港橋開發後，計畫將高港候工室活化再利用。為了讓旅客體驗早期高雄港發展歷史，將原有90多個房間，設有澡堂和食堂的候工室，保留原有空間結構，以旅宿功能結合商業再生利用。經公開招商後，選定高雄在地的「帕鉑舍旅」承崗開發公司，於近期舉行簽約儀式。未來候工室將變身為時尚旅宿，串聯起駁二特區的旅遊動線。

過去作為高雄港工人休息與住宿使用，從空間中可以感受到厚重工業感。（攝影/Carter）

揉合人文、藝術、創意、生活理念的品牌精神，新生的候工室以「高港候工室˙PAPO’A」定名，名稱的英文與拍手鼓掌的臺語發音接近，象徵為高港及旅客鼓勵喝采。根據規劃，候工室地上3層保留原貌整修活化，於旅宿空間呈現建築歷史感。室內以沈穩的原木色調，融入在地文化元素營造優雅時代感，空間規劃30%作為商業用途，70%為旅宿，建築後方保留既有駁二藝術特區的綠蔭平台，以此融和基地與駁二周邊展演空間的邊界。有鑑於駁二特區遮蔭空間較少，未來將打除候工室鄰輕軌區既有圍牆，並透過鋪面、燈光及綠蔭造景，擴大旅客遮蔭休憩區域。

高港候工室透過市府規劃，將結合駁二藝術特區與大港橋，將舊碼頭再造為高雄人休閒娛樂和歷史教育的新去處。（攝影/Carter）

高雄港區土開公司表示，未來將藉由每年4場行銷活動與周邊駁二藝術特區大勇倉庫群、蓬萊倉庫群及大港橋高港棧庫群相連結，希望能擴大高雄港區的人文藝術量能。

隨著首座水平旋轉橋「大港橋」啟用，7號碼頭「HOLO PARK映像鹽埕」光禹浮空劇院生活廣場開幕，駁二碼頭作為高雄觀光旅遊焦點始終人氣不墜，守望高雄港半世紀的高港候工室，預計明年第一季華麗變身，成為最靠近港邊的特色旅宿，左擁駁二、右擁輕軌的絕佳立地，預期將於疫情後再掀新的旅遊話題。

《Takao樂高雄》2021/04

(中時新聞網)