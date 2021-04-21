有「健身界網飛」之稱的美國新創健身器材公司派樂騰（Peloton），旗下跑步機產品Tread+屢傳傷人事件，美國消費者產品安全委員會（CPSC）上周末要求召回產品，派樂騰拒絕配合，股價持續跳水。品牌專家警告，派樂騰槓上監管機關恐有損品牌形象。

CPSC上周六（17日）警告，派樂騰跑步機Tread+至少發生39起意外事故，傷者以孩童居多，甚至釀成1名兒童死亡，還有寵物受傷。CPSC同時公開一段幼童被Tread+卡住難以脫身的駭人影片。

CPSC呼籲家中有孩童與寵物者，應停用派樂騰跑步機，並要求派樂騰召回產品。但這家靠飛輪車打響名號的健身器材商表明，無意召回要價4,300美元（約台幣12萬）的Tread+。

美媒報導指出，產品爆出安全疑慮的派樂騰，公開與聯邦主管機關來回交鋒，恐進一步危及派樂騰今年稍後推出平價跑步機的計畫。

品牌專家及律師警告，產品出包糾紛拖得愈久，派樂騰面臨消費者反彈的風險就大，屆時將背負更沉重的損害控管壓力，金錢損失更所費不貲。

派樂騰與CPSC槓上不利自家股價。CPSC上周六對Tread+跑步機提出示警後，派樂騰本周一股價應聲挫跌7％，周二續跌1.2％，收在106.50美元，周三盤前股價也有1.2％跌幅。

派樂騰股價今年1月14日曾觸及171.09美元，創盤中新高紀錄，但此後3個月暴跌超過32％。去年受惠於疫情帶動的在家健身熱潮，派樂騰股價飆漲逾400％，隨著健身中心重啟，其股價漲幅也部分回吐。

派樂騰去年全年營收18億美元，相較2019年的9.15億美元大爆發。

投資機構Cowen & Co.分析師布雷克里奇（John Blackledge）指出，他預期派樂騰跑步機的長線商機，全繫於即將上市的新款Tread，價格比出包的Tread+親民，設計上也避免Tread+有的缺陷。

(工商 )