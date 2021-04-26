是德科技（Keysight Technologies Inc.）是推動全球企業、服務供應商和政府機構網路連接與安全創新的技術領導廠商，該公司日前宣布推出Keysight S8825A衛星和航太通道模擬工具套件。它提供先進的通道模擬功能，可加速部署非地面網路（NTN），對許多創新5G服務而言不可或缺。

衛星和地面網路的結合，可為偏遠地區的消費者，以及公共安全、智慧城市和農業，採礦與採掘產業，提供經濟有效且安全的寬頻行動通訊連結。有鑑於此，全球行動通訊標準組織3GPP已將5G NTN納入第17版規格（Rel-17），預計將於2022年春季制定完成。NTN支援5G回程技術，並可在郊區提供更大的覆蓋範圍和更高的資料速率。

是德科技結合在商業通訊和航太領域所累積的專業知識，開發了具端對端衛星鏈路模擬功能的整合式5G NTN測試解決方案。此新的工具套件為是德科技全方位航太測試與量測解決方案的其中之一，可支援端對端現場驗收測試，是改善全球覆蓋範圍、航太與航海通訊，以及郊區的緊急與災難復原的關鍵要素。

是德科技通道模擬產品研發總監Janne Kolu表示，是德科技新的工具套件，是專為5G NTN測試所設計的解決方案，可協助廠商和行動通訊業者，以及衛星設備和網路供應商，驗證由地面基礎設施和軌道衛星組成的複雜系統。我們很高興能為5G和太空產業提供深入洞察和必備解決方案。協助縮小行動通訊產業的知識落差，並實現5G NR的完整願景。

Keysight S8825A衛星和航太通道模擬工具套件建構於PROPSIM FS16和F64通道模擬器硬體和軟體平台，以提供真實的射頻通道功能，其中包括動態多路徑傳輸、更寬的頻寬，以及多達64個射頻或航太通道。新的工具套件可為所有5G NTN系統提供全面的支援，協助客戶在實驗室環境中建立端對端混合式地面和太空測試網路，以便用經濟有效的方式驗證終端使用者體驗。

可模擬地面對衛星、衛星對地面，以及地面對地面衛星鏈路，以便全面驗證地面和非地面基礎設施的效能。同時，藉由解決因長時間延遲、低軌道衛星（LEO）的高移動性、都卜勒效應，以及網狀網路等，導致鏈路驗證複雜性提高的問題，以完成高度準確的量測。

(工商 )