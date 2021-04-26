致茂(2360)今年第1季營收42.73億元，季增2.28%、年增26.77%，主要受惠半導體相關測試設備出貨增加，致茂將於本周三（28日）舉行法說會，法人看好公司第2季業績有機會持續成長，全年業績比去年續揚。

致茂第1季營收不淡，呈現季增以及年增態勢，主要受惠半導體相關測試設備出貨增加。

展望後市，佔致茂營收比重大宗的量測及自動化檢測設備切入電動車及5G相關產品線效益可望持續，加上半導體市況續熱絡、帶動半導體相關測試設備出貨持續增溫，法人預期，致茂第二季業績可望維持高檔，今年營收、獲利可望較去年續增溫。

致茂去年營收155.33億元、年成長11.67%，EPS為5.56元、優於前年的4.48元。

致茂今年第1季營收42.73億元，季增2.28%、年增26.77%，主要來自半導體相關測試設備出貨增加所帶動。法人指出，致茂目前接單熱絡，能見度可到上半年。

致茂的量測及自動化檢測設備佔營收大宗，目前電動車以及5G相關應用佔量測及自動化檢測設備業務營收比重，合計已佔一半以上，產品包括電動車零組件、電池模組、5G相關產品的檢測設備；隨著電動車發展、以及5G應用逐步展開，有助於帶動致茂相關產品業績持續增溫。

(時報資訊)