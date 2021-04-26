立法院教育與文化委員會今日審查太空發展法草案，科技部長吳政忠指出，太空發展法不會與國安相關，會讓產業歸產業處理，其他國家案例，民用和國防用途的區分也很清楚。

為了推動太空產業發展，科技部提出太空發展法草案，主要規範發射場域、設置太空領域行政法人、推動相關產業發展。

科技部也對條文內容做細節調整，原為「主管機關負責掌理發射場域之統籌協調」，調整為「主管機關負責掌理國家發射場域之設置」。

立委質疑，國家發展場域可能牽涉國防問題，吳政忠強調，太空發展法不會與國安有關，會讓產業歸產業處理。目前國家發射場域還沒有確定位置，需要再交由專家來判斷，但太空發展法基本上不會跟國安、軍事有關，也不會使用到軍方的地。

至於是否可以設置民用發射場、督導機關為何等議題上，吳政忠表示，在火箭的相關登陸許可辦法裡，會有一些管理跟監理的部分，至於在國家發射場域部分，因為台灣可以發射的地點選擇性不多，不會到處都有發射場地，這次科技部是扛起國家發射場域的責任，包括設置及後續的管理等。

吳政忠也重申，發射場域有很多可能情況，如果要發射的火箭是較小型的還好，但如果是要規模比較大的，在台灣很難找發射場域，民間企業要設置也很困難，所以由國家來設置發射場域，對台灣而言是最好選擇。

(工商 )