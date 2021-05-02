大公文匯全媒體報導，香港政務司司長張建宗今日(2日)發表網誌指出，公務員是香港特區政治體制的重要部分。特區政府先後在去年10月及今年1月引入安排，要求新聘公務員及現職公務員宣誓或簽署聲明擁護基本法、效忠香港特區、盡忠職守和對香港特區政府負責，充分體現「愛國者治港」的責任和條件。

所有在去年七月一日或之後加入香港特區政府的6000多名新聘公務員，以及絕大部分在去年七月一日前已入職的現職公務員(共約17萬名)均已簽妥和交回聲明。特區政府計劃在本月﹙5月﹚落實並公佈將簽署聲明的要求延伸到按非公務員條款聘任的政府僱員的具體安排。

張建宗指，特區政府十分重視公務員的各方面培訓，特別是對國家憲法、香港基本法和國家發展的認識，以及提升公務員的領導和管理能力，同時亦重視公務員的國家事務培訓，加強公務員對國家事務和香港特區憲制秩序的認識是未來的培訓重點。

張建宗強調，公務員應該謹記，根據基本法和《公務員守則》，擁護基本法、效忠香港特區、盡忠職守和對香港特區政府負責，是他們的一貫責任。這也是不容爭議的政治倫理。他指出，要求公務員宣誓效忠國家、對政府負責是國際慣例，不少國家都有關於公務員宣誓的制度安排。

張建宗指出，無論在公務員宣誓或簽署聲明前或後，誓詞或聲明內的要求已然存在。所有公務員須明確知悉並接納這些責任。全體公務員都要知行合一，強化自己的責任意識，勇於擔當履責，肩負著維護國家安全、落實「一國兩制」和保持香港繁榮穩定的使命和任務。

香港政府正積極籌備在本年成立公務員學院，進一步提升公務員培訓的質和量。為此，政府正提升公務員培訓處目前位於北角政府合署的設施，作為學院的臨時院址。政府亦已選定觀塘一幅面積約11000平方米的用地進行綜合發展，當中包括興建公務員學院的長遠院址。有關工程預期明年﹙2022年﹚動工，視乎工程的實際進展，綜合發展項目預期可於2026年年底開始陸續完成。

張建宗指出，香港公務員團隊作為特區政府的骨幹，不但肩負起貫徹落實「一國兩制」的重任，也是協助制訂及落實特區政府政策和措施的重要支柱。公務員學院的設立標誌著公務員培訓發展的新里程，公務員應裝備自己，與時並進，群策群力，堅定不移地支持特區政府的工作。

(中時 )