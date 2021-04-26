寶雅(5904)公布第1季財報，受惠於持續展店效益及內需消費強勁，寶雅第1季稅後盈餘為6.06億元，年成長22.92%，創下歷年同期新高，單季每股盈餘為6.2元，寶雅除持續展店，也積極進行數位化佈局，電商平台POYA BUY預計第3季推出，寶雅預估，展店及虛實整合對公司營運將有正面助益。

隨著新冠肺炎疫情趨緩，內需消費活絡，加上持續展店效益顯現，寶雅第1季合併營收為47.22億元，季增3.3%，年成長10.7%，營業毛利為21.02億元，年成長15.3%，單季合併毛利率為44.53%，年增1.78個百分點，營業淨利為7.74億元，年成長22.66%，稅後盈餘為6.06億元，年成長22.92%，創下歷年同期新高，每股盈餘為6.2元。

截至今年3月底止，全國共有265間寶雅、23間寶家；寶雅國際今年將持續展店，POYA HOME寶家4月將同時於桃園、台中、台南開出3家門市，分別為八德介壽店、豐原向陽店及台南永康中正北店；寶雅在台北市也將於5月新開1家店，寶雅目標今年續增至285家店，而寶家去年底全台共有21家，預計今年將加速拓點，年底時上看51家。

除持續展店，寶雅寶家進入數位化的轉變，數位佈局上除了推POYA PAY行動支付，只要帶手機就能快速結帳，今年第3季也將推出全新電商平台-POYA BUY，根據寶雅規劃，POYA BUY預計是體驗型美妝生活店商平台，並無縫串連寶雅現有線上及線下的資源，包括線上及線下的會員福利制度都會合併，希望透過加速數位轉型持續優化，提升消費者體驗，成為顧客消費需求的優先選擇。

(時報資訊)