由外貿協會主辦之「2035 E-Mobility Taiwan (台灣國際智慧移動展)」，將於今年10月20日至22日在南港展覽2館盛大展出。今(27)日舉辦展前國際記者會，邀請mTARC、台達及MIH聯盟等指標參展單位出席對談，向國內外媒體展現臺灣產業優勢，並宣告展覽及系列活動正式展開。

外貿協會董事長黃志芳以「The shortest distance between concept with reality.」 為題，闡述電動車的興起，對全球移動產業掀起革命性的影響，台灣過去在個人電腦、半導體等發展浪潮中，都扮演關鍵角色，在電動車的發展中也不會缺席，外貿協會舉辦2035 E-Mobility Taiwan協助業者抓緊電動車發展機會，與國際連結。

mTARC主委胡竹生指出，在2035年前電動車銷量，可望超越燃油車，為協助臺灣廠商在電動車產業浪潮中，發展競爭力，mTARC持續累積創新能量，協助業者開發產品並開拓市場。看好展覽平台的展示及洽商機會，mTARC在今年2035 E-Mobility Taiwan展中，也將有自駕車的體驗展示；鴻海及MIH聯盟技術長魏國章分享MIH聯盟，自開放以來已有47國超過1,500家業者加入，未來在轉型過程中是”software-defined world”，希望未來能有更多軟體業者加入，也期待展覽能創造汽車產業的出海口，一同畫出未來發展方向。

台達品牌長郭珊珊表示，台達自2008年投入電動車領域，至今已成為許多車廠Tier 1供應商，在電動車的趨勢下，臺灣具備許多電子、電機工程人才，有很多切入的機會，並期待透過E-Mobility展擴大與車廠、電動車充電營運商、系統整合商甚至運輸業者的交流，將電動車相關基礎設施進一步拓展到微電網管理，加速臺灣電動車產業成長，扮演全球電動車供應鏈中的關鍵角色。

時代基金會執行長趙如媛分享，可從近期全球的新創聚落，觀察到這股電動車的熱潮，今年全球新增200-300個車輛相關的新創企業。而在全球智慧移動產業中，臺灣供應鏈具有少量、多樣、客製化的特性，加之ICT的產業優勢，這就是臺灣和全球新創合作的機會。

車輛的電動化、智慧化及共享化，顛覆傳統汽車與運輸產業，供應鏈大洗牌，除了傳統車廠，科技業、電信業、3C供應商等皆加入戰局。

因應全球移動產業變革，外貿協會打造全新商展「2035 E-Mobility Taiwan」，協助業者與國際連結，實現對未來移動的想像，搶占全球上兆智慧移動商機。首屆展覽將聚焦：Move(電能驅動)、Autonomous(智能駕馭)、Connect(聯網科技)、Interaction(人車互動)、Share(共享服務)等主題，邀集國內外廠商展出三電系統、ADAS、LiDAR、IOV、5G、資訊安全、人車溝通服務軟體、車載娛樂、共享平台及MaaS、PaaS等解決方案，完整呈現電動車與自駕車生態系。

由於汽車產業轉型需靠創新技術的驅動，在電動車發展趨勢下，國際車廠紛紛選擇與新創業者策略合作，共造雙贏。為建構新創業者、車廠、供應商及資本市場等多方的連結平台，外貿協會與時代基金會攜手合作，共同辦理「2035 E-Mobility Global Demo Day」新創競賽，廣邀全球新創團隊參賽，提出發展電動車、自駕車所需的創新技術、解決方案及商業計畫，創造跨領域的合作契機，鏈結國際市場。

2035 E-Mobility Taiwan已於3月8日起開放報名，開放後即獲mTARC、MIH聯盟、台達等指標單位、業者熱烈迴響，歡迎有興趣業者共襄盛舉，一同佈局全球智慧移動無限商機。

(旺報 )