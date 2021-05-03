健身器材大廠明躍國際（4151）公布2020年度合併營收22.17億元、年增80％，創歷年新高，因營業利益8,092萬元、年增188％，創2015年以來最高。由於去年新台幣升值，明躍認列匯兌損失3,200萬元，以致影響稅後淨利表現，使得去年度稅後淨利34萬元，但仍優於2019年度稅後虧損1.25億元，終結連續四年稅後虧損局面，EPS0.01元，優於2019年度每股淨損2.5元。

明躍今年第一季延續去年下半年旺季表現，維持全產能生產，以目前訂單狀況來看，今年營運表現，將呈現「淡季不淡」及「旺季更旺」走勢，全年營運可望再創佳績。

明躍表示，公司去年自6月起，單月營收連續七個月刷新歷史紀錄，去年下半年營收，較去年上半年增加128％，出貨量達經濟規模後，拉高去年下半年毛利率至19.72％，較去年上半年增加1.44個百分點，公司去年下半年本業順利轉虧為盈，全年度營業利益拉高至8,091萬元。

明躍旗下代工生產（OEM）、代工生產含設計（ODM）及OBM（自有品牌）三大業務，今年持續成長，訂單能見度排到今年底，預期今年上半年的營運績效，可保持去年下半年水準，隨著產業旺季來臨，今年下半年成長動能，更可期待。

明躍為專業生產銷售運動健身器材廠商，除為國際品牌代工外，亦擁有Strength Master、LifeSpan及IHP等自有品牌，產品銷售遍及全球五大洲、60多個國家。

(工商 )