2020年中國股市表現亮眼，促使基金發行火熱。美國投資公司協會（ICI）日前公布，截至2020年底，中國開放式公募基金規模高達2.81兆美元，首次超越日本、澳洲，不僅躍居亞太地區第一，更排名全球第五。

在大盤表現方面，上證指數2020年12月31日收在3,473.07點，創下2018年2月以來新高點。上證指數2021年5月7日收在3,418.87點，自年初以來累計下跌2.4％。

中國證券報報導，美國投資公司協會發表2020年度報告顯示，截至2020年底，受監管的開放式基金規模全球排名前十的國家分別為美國（29.3兆美元）、盧森堡（6.1兆美元）、愛爾蘭（4.07兆美元）、德國（2.9兆美元）、中國。

據美國投資公司協會統計，2020年中國的開放式公募基金淨申購額為5,748億美元，在亞太地區遙遙領先，為同期第二名日本淨申購額的3倍以上。受惠於基金發行火爆，加上2020年基金投資業績亮眼，至2020年底，中國開放式公募基金稱霸亞太地區。

(工商 )