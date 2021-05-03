紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）3日表示，紐西蘭與中國的分歧愈來愈難達成一致，同時亦嚴重關切港人自由及新疆維吾爾族人權狀況。

綜合外媒報導，阿爾登在奧克蘭一個中國商業峰會上發表演講，提到中國在世界舞台上的角色正改變，紐西蘭與中國之間在制度、利益與價值上的分歧變得愈來愈難協調。她也承認，在某些議題上，兩國沒有、不能，也不會達成共識，但這些分歧不能界定兩國關係，紐西蘭和中國，以至印太地區及歐洲等很多國家，都正在應對這些挑戰。她亦期望，中國視為其自身核心利益，在世界舞台上的行為，與其不斷增長的力量所肩負的責任一致。

中國是紐西蘭最大貿易夥伴，紐西蘭早前被指因不願意與五眼聯盟其餘4個成員國一起批評北京，而受到壓力。

阿爾登稱，紐西蘭是開放、多元的民主國家，注重透明度和法治，並指中國對待夥伴的方式對紐西蘭很重要，而紐西蘭將繼續推動一貫信念，支持以規則為本的體系。

(工商 )